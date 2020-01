Italia: Importanta alegerilor regionale în Emilia-Romagna Italia are ochii fixați duminica pe Emilia-Romagna, o regiune bogata din nordul țarii al carei vot are valoarea unui test național, coaliția fragila de guvernare temandu-se ca o victorie a extremei drepte in acest bastion al stangii ar putea da jos guvernul, potrivit AFP. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean a fost extradat din Italia dupa ce a furat biciclete in valoare totala de sase mii de euro. Individul ar fi comis furturile in regiunile Veneto și Emilia Romagna.El a fost insotit de un grup de politisti pana la aeroportul din Venetia.

- Aproape 950.000 de romani au mers la sectiile de vot amenajate in strainatate, pe parcursul a trei zile la alegerile prezidentiale 2019.Cea mai mare prezenta a fost in Italia peste 190.000 de oameni, scrie digi24.ro.Urmeaza Marea Britanie, cu peste 170.000 si Germania, cu aproape 155.000. In Spania,…

- Romanii din strainatate au participat la al doilea tur al alegerilor prezidențiale intr-un numar mai mare decat cel din primul tur, care a avut loc in 10 noiembrie 2019. Daca atunci au votat in total, pe parcursul celor trei zile in care romanii din Diaspora au dreptul sa voteze, 675.348 de…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru o Românie moderna, europeana, normala si a facut apel la alegatori sa mearga la vot. "O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Românie…

- Daca se pastreaza actualul ritm de creștere a votului la urne in Diaspora, se va ajunge la peste 800.000 de voturi in strainatate in turul II la alegerile prezidențiale. Clasamentul țarilor unde s-au inregistrat cele mai multe voturi pana la ora 17.00 este:Italia: 46.857Marea Britanie: 42.987Germania:…

- O secție de votare amenajata in orașul Savona din Italia a fost evacuata, vineri seara, dupa terminarea programului de votare din cauza inundațiilor care au lovit localitatea. „In cazul sectiei de votare nr. 427 din Savona, Italia, ca urmare a unei situatii de forta majora (cod rosu de inundatii) survenita…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca unele sectii de votare din tari precum Italia, Spania, Germania sau Marea Britanie au fost relocate pentru al doilea tur de scrutin, in unele cazuri fiind necesara relocarea din cauze "obiective” care tin de autoritatile locale care au pus la dispozitie…

- Cifrele inregistrare de ziarul nostru spulbera concurenta locala! Ph-online.ro a fost cea mai citita publicatie online in pe 10 noiembrie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale! Numar record de cititori am inregistrat si in saptamana de dupa alegeri, Ph-online.ro atingand valori de trafic fara…