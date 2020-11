Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore a fost prelucrate 35.351 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 82 de decese, bilantul fiind de 6.245. In prezent, 782 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din…

- Germania a anuntat un record de cazuri zilnice de la inceputul pandemiei cu peste 11.000 de contaminari confirmate; si Ungaria a batut in aceasta luna record dupa record. Sunt conditiile in care o parte a Europei se baricadeaza impotriva coronavirusului. Irlanda este prima care a revenit de azi-noapte…

- CHIȘINAU, 19 oct – Sputnik. Alte 252 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale printr-un comunicat de presa. Potrivit informațiilor instituției, cinci cazuri sunt de import. Mai exact, trei din…

- Italia a atins miercuri cel mai ridicat nivel de pana acum al cazurilor noi de infectare cu coronavirus, 7.332, depasindu-l pe cel consemnat la 21 martie, cand au fost depistate 6.557 de contaminari in 24 de ore, transmit Reuters si dpa, citand Agentia de Protectie Civila. Marti fusesera raportate 5.901…

- Speranza a declarat ca este necesara adoptarea de noi masuri restrictive, dupa un regim mai relaxat de cateva saptamani, pentru a se evita instaurarea carantinei la nivel national. Italia a depasit vineri 5.000 de noi cazuri zilnice de imbolnavire cu COVID-19 pentru prima data din luna martie. Numarul…

- Alte 721 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (Ucraina-1, Emiratele Arabe Unite-1, Italia-1, Spania-1, Marea Britanie-1).

- Institutul de Economia Muncii, un institut privat de cercetare economica ce are sediul central in Germania, la Bonn, a analizat impactul pandemiei de coronavirus asupra pieței muncii. Conform IZA, dupa un 2019 in care nivelul de angajare a atins un varf in Germania, iar SUA a inregistrat cea mai mare…

- Înca nu a fost facut anunțul oficial, dar toate calatoriile și vizitele Papei Francisc au fost amânate pâna în 2022, în așteptarea vaccinului. Între timp, Suveranul Pontif lucreaza de la Casa "Santa Marta", unde întâlnește diferite persoane și,…