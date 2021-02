Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Forza Italia, Silvio Berlusconi, nu a mai fost vazut de multa vreme in public. Ultima oara cand s-a adresat presei, in septembrie anul trecut, tocmai se externase din spitalul din Milano. Reapariția lui Silvio Berlusconi in public a creat senzație. El a aparut zilele acestea in public prima…

- Sergio Mattarella, președintele Italiei, a desemnat noul prim-ministru, in persoana lui Mario Draghi, fostul președinte al Bancii Centrale Europene (BCE). Draghi a acceptat „cu rezerva” propunerea, potrivit presei internaționale. „Este vorba despre un moment dificil. Invingerea pandemiei (COVID-19),…

- Consultarile in vederea menținerii coaliției conduse de Giuseppe Conte, alcatuita din Partidul Democrat (centru-stanga), Mișcarea 5 Stele (antisistem) și micul partid Italia Viva, condus de Matteo Renzi, au eșuat – a anunțat marți seara Robert Fico, președintele Camerei Deputaților. “Nu am constatat…

- Așteptat miercuri la Roma, Mario Draghi, fostul șef al Bancii Centrale Europene, ar urma sa fie desemnat premier dupa demisia lui Giuseppe Conte, incapabil sa reuneasca o noua majoritate parlamentara, în plina criza economica și sanitara, transmite AFP.Președintele Republicii, Sergio Mattarella,…

- Fostii aliati din coalitie discuta pentru a depasi diferentele de opinie si formarea guvernului, care s-a prabusit oficial saptamana trecuta, cand premierul Giuseppe Conte a demisionat. Renzi a criticat in repetate randuri modul in care Conte a gestionat pandemia de coronavirus si criza economica, iar…

- Matteo Renzi, care a declansat criza politica de la Roma dupa retragerea din coalitia de guvernare a micului sau partid, Italia Viva, ar vrea ca fostul sef al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sa devina noul premier italian, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Noile partide apar cu mari dificultați și, mai ales, iși mențin greu publicul. Alterneaza rapid, sus, jos, iar partidele tradiționale le preiau din metode și chiar din lideri. Nicușor Dan e doar un exemplu. De aceea e interesant de vazut cum apare surprinzatoarea intrare cu 9% a AUR și rezultatul de…

- Coalitia fragila din Italia risca sa se confrunte cu o noua criza saptamana viitoare, din cauza diviziunilor in cadrul principalului partid de la guvernare, formatiunea populista Miscarea 5 Stele (M5S), din cauza politicilor UE, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. In cursul acestei saptamani,…