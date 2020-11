Stiri pe aceeasi tema

- Statul ofera granturi in valoare de 1 mld Euro firmelor afectate de pandemie. Acestea pot primi intre 2000 și 200.000 Euro daca indeplinesc condițiile prevazute in “Ghidul Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri in vederea depașirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”.

- Italia a aprobat un nou pachet de stimulare a economiei in bugetul pentru 2021 pentru a favoriza o revenire activitații dupa criza coronavirusului, a declarat duminica Guvernul, dupa o ședința de noapte, conform Reuters.

- Guvernul a aprobat, in prima lectura, modificari ale proiectului privind acordarea de granturi in valoare totala de 1 miliard de euro companiilor afectate de pandemia de coronavirus. Lista beneficiarilor a fost extinsa, astfel incat și saloanele de infrumusețare vor beneficia de ajutor de la stat. In…

- Afacerile cel mai grav afectate de pandemie. Cazinourile si jocurile de noroc isi revin cel mai rapid Cazinourile si jocurile de noroc sunt activitatile care isi revin cel mai rapid, din criza generata de pandemie. O spun cifrele privind starea economiei, publicate de Institutul National de Statistica.…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a anunțat luni ca Guvernul a eliminat, prin hotararea care prevede prelungirea starii de alerta, restricțiile pentru sporturile de contact.„Vești bune. Astazi (luni-n.r.), Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta a eliminat restricțiile…

- Guvernul ucrainean a prelungit miercuri pana pe 31 octombrie restrictiile antiepidemice, a luat masuri suplimentare impotriva cluburilor si discotecilor si a interzis accesul in tara pentru majoritatea strainilor, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19, 1.670 de noi cazuri fiind confirmate…

- Firmele afectate de starea de urgenta si starea de alerta vor putea cere sprijin financiar printr-o aplicație. Guvernul a alocat un miliard de euro pentru companii Companiile din domeniile afectate de restrictiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 vor putea solicita sprijin financiar guvernamental…