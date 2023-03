Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a gasit o soluție pentru problema sa energetica, deoarece va putea importa gaz natural lichefiat (GNL) din Egipt incepand cu 2026, ceea ce sporește securitatea energetica a țarii, a declarat marți premierul ungar Viktor Orban, scrie amwalalghad.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a lansat in SEAP o consultare de piata a caietului de sarcini pentru modernizarea a 15 km de retea de termoficare ce apartine SACET Bucuresti. Data limita pentru depunerea ofertelor este 1 martie, a adaugat edilul general, potrivit news.ro. Fii la…

- Proiectul gazoductului Ionian Adriatic Pipeline (IAP) se afla inca in faza de pregatire, a declarat Ministerul croat al Economiei și Dezvoltarii Durabile intr-un interviu exclusiv pentru Trend, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua o vizita oficiala in Azerbaidjan, o țara care are Parteneriat Strategic cu Romania. In cadrul intalnirii cu președintele Ilham Aliyev, Klaus Iohannis va discuta despre problema gazelor și transportul energiei verzi. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Muntenegru este interesat sa aduca gaze naturale din Azerbaidjan in portul Bar, a declarat prim-ministrul țarii Dritan Abazovic, relateaza Trend cu referire la site-ul web al guvernului muntenegrean, scrie trend.az. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Azerbaidjanul a intrerupt furnizarea de gaze naturale catre Artsakh (Nagorno-Karabah). EdmonMarukyan, ambasador itinerant al Armeniei și președinte al partidului Bright Armenia, a remarcat marți acest lucru pe Twitter, anunța news.am. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul ungar al afacerilor externe și al relațiilor economice externe, Peter Szijjarto, a anunțat luni ca firma ungara MVM a inceput negocierile cu partenerul sau turc privind extinderea livrarilor de gaze prin intermediul gazului din Azerbaidjan, precum și al gazului natural lichefiat (GNL) livrat…

- Cantitatea de gaz natural azer pompat prin interconexiunea Bulgaria-Grecia (IGB) satisface aproape 30% din nevoile bulgare, relateaza Azernews prin presa bulgara, citata de azernews.az. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…