- Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat la formarea unui guvern. Conte, un jurist fara experienta politica in varsta de 53 de ani, a fost desemnat miercuri, dar trebuia sa confirme aceasta numire si sa prezinte o lista de ministri pe care seful statului, Sergio Mattarella, sa o accepte.…

- Guvernul german si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu declaratiile antieuropene facute de membri ai noii coalitii de guvernare din Italia, iar Federatia Industriilor de Germania (BDI) i-a cerut Romei sa respecte tratatele Uniunii Europene (UE) si regulile privind bugetul zonei euro, informeaza…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a insarcinat miercuri pe Giuseppe Conte, un jurist necunoscut publicului, propus de reprezentanti politici antisistem si extrema dreapta, sa formeze viitorul Guvern, dupa 80 de zle de negocieri in urma alegerilor legislative. "Presedintele Republicii…

- Presedintele italian Sergio Mattarella exclude organizarea unor noi alegeri in iunie si cere un nou guvern in masura sa adopte un buget pe 2019, a declarat anturajul sau pentru Reuters, conform News.ro . Alegerile legislative de la 4 martie nu au permis sa se degaje o majoritate in Parlament. Luigi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”. ”Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante…

- In urma cu o saptamana, presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila si Lia Olguta Vasilescu, la finalul careia Administratia prezidentiala a dat publicitatii un comunicat in care se arata ca presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul asupra faptului…