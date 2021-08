Fostul premier italian Giuseppe Conte a fost ales lider al formatiunii populiste Miscarea 5 Stele (M5S), in urma votului desfasurat online joi si vineri pe platforma Skyvote, relateaza sambata dpa.



Dintre cei 115.000 de alegatori, 92,8% l-au votat pe Conte, a precizat intr-un comunicat difuzat vineri Vito Crimi, care era lider interimar al M5S din ianuarie 2020.



Votul survine dupa ce la inceputul acestei saptamani formatiunea antisistem care are in prezent patru ministri in guvernul de coalitie condus de Mario Draghi a adoptat un set de noi reguli privind alegerea conducerii…