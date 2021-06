Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de partide cu obiectivul declarat de a-l indeparta de la putere pe actualul premier israelian s-a format miercuri noaptea, dupa trei zile de negocieri cu cateva zeci de minute inainte sa expire termenul-limita.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a iesit sambata din spitalul din Milano unde fusese internat in cursul saptamanii pentru complicatii legate de infectia cu coronavirus anul trecut, potrivit AFP si Reuters. "El este nerabdator sa revina la o activitate deplina", a declarat coordonatorul…

- Miliardarul și fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi, internat din nou saptamâna aceasta într-un spital de Covid-19, „nu este foarte în forma”, dar își va reveni, a declarat vineri liderul dreptei Matteo Salvini, potrivit AFP."Am vorbit cu Berlusconi…

- Echipa feminina de handbal HC Dunarea Braila a transferat-o pe extrema dreapta braziliana Jessica Da Silva Quintino, a anuntat clubul, vineri, pe pagina sa de Facebook. Jessica Quintino vine la Braila de la echipa Odense, grupare cu care a jucat in acest sezon in Liga Campionilor, ajungand pana in a…

- Germania a inregistrat in 2020 un numar-record de infractiuni comise de catre extrema dreapta, care ramane ”cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii”, a anuntat marti ministrul german de Interne Horst Seehofer, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aceste infractiuni includ de la asasinate…

- Dupa valul de atacuri teroriste care a zguduit Franța in ultimele luni, tensiunile mocnesc, iar societatea franceza a devenit mai divizata ca niciodata pe tema islamismului radical și a masurilor care ar trebui...

- Ex prim-ministrul italian Silvio Berlusconi a fost externat din spitalul San Raffaele din Milano. Acesta se afla nternat pentru un control de rutina, scrie Reuters. Partidul sau, Forza Italia, a anuntat ca...

- Medicul chirurg Maria Teresa Baldini, deputat Forza Italia, trage un semnal de alarma și cere noului guvern italian, condus de Mario Draghi, sa includa cele doua milioane de badante printre categoriile prioritare pentru vaccinarea anti-COVID, informeaza platforma RoZoom Press. Intr-un interviu pentru…