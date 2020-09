Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care ajung in Italia din Romania și din Bulgaria trebuie sa intre și de acum incolo in izolare la domiciliu, pentru 14 zile. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a semnat un nou decret care va intra in vigoare incepand de luni, prin care sunt prelungite toate masurile de restrictie adoptate…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a semnat un nou decret prin care extinde masurile de restricție, inclusiv obligația de izolare la domiciliu timp de 14 zile pentru persoanele care vin din Romania si...

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a semnat un nou decret care va intra in vigoare incepand de luni. Toate masurile de restrictie publicate in decretul din 10 august raman valabile, inclusiv obligatia de izolare la domiciliu pentru cei care vin din Romania si Bulgaria, noteaza Mediafax.Pe…

- Italia extinde obligatia de izolare la domiciliu pentru persoanele care vin din Romania, pana pe 7 septembrie. Decretul a fost publicat pe 8 august și presupune prelungirea carantinei pentru persoanele care au fost in Romania sau Bulgaria si intra in Italia.

- Autoritațile din Italia au anunțat, sambata, ca extind obligatia de izolare la domiciliu pentru persoanele care vin din Romania si Bulgaria, masura fiind valabila pana la data de 7 septembrie 2020.Italia considera Romania o tara cu risc ridicat din punct de vedere epidemiologic și, de aceea, pentru…

- Decretul publicat la 8 august in Gazeta Oficiala prelungeste carantina pentru persoanele care au fost in Romania sau Bulgaria si intra in Italia. Acestea au obligatia sa sune autoritatile sanitare si sa se izoleze timp de 14 zile la propriul domiciliu.

- Italia extinde obligatia de izolare la domiciliu pentru persoanele care vin din Romania si Bulgaria pana la 7 septembrie Decretul publicat la 8 august in Gazeta Oficiala prelungeste carantina pentru persoanele care au fost in Romania sau Bulgaria si intra in Italia. Italia considera Romania o tara cu…

- Italia extinde obligatia de izolare la domiciliu pentru persoanele care vin din Romania si Bulgaria pana la 7 septembrieDecretul publicat la 8 august in Gazeta Oficiala prelungeste carantina pentru persoanele care au fost in Romania sau Bulgaria si intra in Italia. Italia considera…