Stiri pe aceeasi tema

- Virusul ucigas din China continua sa faca noi victime. Dupa ce pe teritoriul Italiei au fost confirmate mai multe cazuri, Guvernul italian a luat hotararea de a inchide toate scolile timp de zece zile.

- In centrul zonei de epidemie din Italia, spitalul din Codogno este asaltat zilnic de bolnavi. Primul pacient cu coronavirus din Italia a fost depistat aici. Cu mare parte din personalul medical in carantina, greul a cazut pe cativa oameni.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intruneste, miercuri, intr-o sedinta convocata de presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta masurile necesare in contextul evolutiei cazurilor de coronavirus.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat ca autoritațile italiene au luat masuri fara precedent pentru a limita riscul de raspândire a coronavirusului COVID-19 și ca temerile privind stocul de alimente din orașele afectate de virus, nu sunt îndreptațile, scrie Mediafax citând…

- In perioada 06-07 februarie se vor menține intensificari ale vantului nord-vestic in rafale de pana la 15-18 m/s. In același timp Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi cer variabil și ninsori slabe pe intreg teritoriul țarii.

- In legatura cu deplasarea ciclonului atlantic, pe teritoriul țarii se prevad condiții meteo complicate. Vor cadea precipitații puternice sub forma de ploaie, cu trecere in ninsori (7-17 l/m2), izolat foarte puternice (20-25 l/m2), pe firele electrice și crengi depuneri complexe.

- Tariful pentru transportul interurban de pasageri va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2020. Guvernul a majorat tarifele la calatoriile interurbane cu 12 bani pentru un kilometru. În cazul mijloacelor de transport moderne scumpirea va fi de 22 de bani per kilometru.…

- Aproximativ 1500 de unitați de transport, ce deservesc curse auto din diferite regiuni ale țarii spre Chișinau, nu vor ieși maine pe traseu. Suspendarea are loc in contextul in care transportatorii au organizat o greva, fiind suparați pe faptul ca Ministerul Economiei nu accepta majorarea tarifelor…