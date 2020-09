Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a semnat un nou decret care va intra in vigoare incepand de luni. Toate masurile de restrictie publicate in decretul din 10 august raman valabile, inclusiv obligatia de izolare la domiciliu pentru cei care vin din Romania si Bulgaria.

- Decretul publicat la 8 august in Gazeta Oficiala prelungeste carantina pentru persoanele care au fost in Romania sau Bulgaria si intra in Italia. Acestea au obligatia sa sune autoritatile sanitare si sa se izoleze timp de 14 zile la propriul domiciliu.

- Romania nu mai apare pe “lista verde” publicata de autoritatile slovene, astfel ca persoanele ce ajung in Slovenia din tara noastra trebuie sa se izoleze, timp de 14 zile, la hotel sau in alta locatie desemnata. Masura a intrat de azi in vigoare si este valabila si pentru persoanele venite din Bulgaria,…