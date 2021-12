Stiri pe aceeasi tema

- In Italia a intrat in vigoare astazi, 15 decembrie, regula vaccinarii obligatorii anti-COVID a angajaților din educatie, administratie, politie, armata si servicii de urgenta, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Decizia privind extinderea obligativitații vaccinarii a fost luata de autoritațile de la Roma…

- Austriecii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea fi amendați cu sume ce pot ajunge pana la 3.600 de euro dupa ce vaccinarea obligatorie a coronavirusului va intra in vigoare din luna februarie a anului viitor.In prima instanța autoritațile austriece le vor oferi o programare persoanelor…

- Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele de 50 de ani si peste, incepand din luna decembrie, a declarat Macron intr-un discurs televizat, potrivit Agerpres.

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, explica de ce nu este exclusa apariția unei tulpini romanești a SARS-CoV-2. Medicul a explicat daca exista pericolul sa apara o noua tulpina in Romania. „S-a discutat foarte mult despre acest lucru. Sigur…

- Prin Decizia luata in cadrul Nucleului de Vaccinare din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș, a fost inițiata funcționarea unui nou Centru de vaccinare, amplasat in Caminul Studențesc C12

- Vaccinarea obligatorie a unor categorii de persoane. Care sunt variantele discutate la Ministerul Sanatații Eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii s-ar putea face doar printr-un proiect de lege in Parlament, cu un anumit termen tranzitoriu, a spus ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 va trebui sa devina obligatorie pentru anumite categorii din domenii esentiale, in conditiile in care pandemia evolueaza si numarul de infectari creste, dand ca exemplu personalul medical. „Nu este normal ca unii medici sa dea…

- Pana la acest moment, mai puțin de jumatate din cadrele didactice din județul Alba s-au imunizat anti-COVID, in contextul in care se ia in calcul testarea lor obligatorie, o data pe saptamana pe propria cheltuiala, daca vor refuza sa fie imunizați. Astfel, potrivit informațiilor puse la dispoziție de…