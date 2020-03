Stiri pe aceeasi tema

- Italia ramane țara cea mai afectata de coronavirus din lume. Un nou record negativ a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, cand au murit aproape 630 de persoane. Bilanțul provizoriu a ajuns astfel la peste patru mii de decese in peninsula, cele mai multe din lume.

- Italia a confirmat vineri 2547 de noi cazuri de coronavirus și inca 250 de decese. Bilanțul general al epidemiei a ajuns astfel in aceasta țara la 17.660 cazuri confirmate, dintre care 1266 de decese. Ca in fiecare seara, la ora locala 18.00, noile date despre evoluția coronavirusului in Italia au fost…

- Bilantul epidemic in Marea Britanie a ajuns la zece morti, inregistrandu-se 590 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, anunta Departamentul britanic al Sanatatii, potrivit Sky News, potrivit MEDIAFAX.Marea Britanie a raportat 134 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, astfel…

- Numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut astfel cu mai mult de 2.500 intr-o singura zi, miercuri acesta fiind de 12.462. In prezent 1.153 de pacienti sunt la terapie intensiva, fata de 1.028 miercuri. Alte 1.258 de persoane sunt considerate vindecate. Lombardia…

- Coreea de Sud a confirmat vineri un numar de 6.284 de cazuri de coronavirus si 196 de cazuri noi. De asemenea, au fost raportate inca sapte decese cauzate de virus, ajungand la un total de 42 de morti, anunța Reuters.Coreea de Sud a confirmat vineri un numar de 6.284 de cazuri de coronavirus…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a depasit 900, intr-o singura zi au pierzandu-si viata 97 de persoane, iar numarul persoanelor care s-au imbolnavit depașește 40.000 conform CNN....