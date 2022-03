Stiri pe aceeasi tema

- Italia va vedea de acasa al doilea Campionat Mondial la rand, dupa un șocant 0-1 cu Macedonia de Nord. Giorgio Chiellini (37 de ani), capitanul naționalei Italiei, a venit primul la interviuri dupa eșecul umilitor de la Palermo. „Suntem devastați, platim pentru greșelile din ultimele luni. Este o mare…

- Italia va vedea de acasa al doilea Campionat Mondial la rand, dupa un șocant 0-1 cu Macedonia de Nord. Astfel, Italia a ratat o finala de baraj cu Portugalia, care va trebui acum sa treaca de Macedonia de Nord pe teren propriu pentru un bilet la turneul final din Qatar. Umilința fara precedent pentru…

- Pentru a doua ediție la rand, reprezentativa Italiei va urmari Cupa Mondiala de fotbal la televizor. Campioana europeana a fost eliminata in semifinalele barajului de calificare la competiția din Qatar, pe teren propriu, de Macedonia de Nord.

- Squadra Azzurra este intr-o situatie dificila, insa nu critica. Daca in urma cu mai putin de 12 luni, Italia castiga Campionatul European dupa o finala dramatica impotriva Angliei, chiar in fieful selectionatei Albionului, pe Wembley, acum elevii lui Mancini au ingrata misiune de a trebui sa treaca…

- Naționala de fotbal a Italiei se pregatește sa dea piept cu Portugalia sau cu Turcia, pentru un loc intre cele 32 de naționale de la Cupa Mondiala din Qatar 2022 (21 noiembrie-18 decembrie), a 22-a ediție a turneului final suprem.

- Roberto Mancini, selectionerul nationalei de fotbal a Italiei, are incredere ca echipa sa va trece de Macedonia de Nord, joi seara, in semifinala barajului de calificare la CM 2022 din Qatar, in ciuda unei forme mai slabe pe care o arata portarul Gianluigi Donnarumma, scrie AFP.

- Mai multi invitati surpriza, intre care Mario Balotelli si atacantul brazilian naturalizat Joao Pedro, figureaza printre cei 35 de jucatori convocati luni de selectionerul Italiei, Roberto Mancini, pentru un stagiu de pregatire in vederea meciurilor de baraj pentru calificarea la Cupa Mondiala de…

- Cristiano Ronaldo, care viseaza sa joace la a cincea sa Cupa Mondiala în acest an, în Qatar, a declarat ca Portugalia se pregateste pentru "batalii grele" în barajul de calificare, scrie AFP."Ar fi foarte trist sa nu ne atingem obiectivul, accederea la Cupa Mondiala…