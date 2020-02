Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat, sambata, amanarea a trei meciuri din Serie A: Inter Milano - Sampdoria, Hellas Verona - Cagliari si Atalanta - Sassuolo, din cauza temerilor legate de coronavirus.Meciurile ar fi trebuit sa aiba loc duminica, in regiunile Veneto si Lombardia, unde…

- Italia, tara in care se afla una dintre cele mai mari comunitati de romani din strainatate, a introdus masuri extrordinare de carantina in nordul peninsulei, pentru a combate raspandirea noului coronavirus. Numarul cazurilor creste de la o ora la alta si Italia a ajuns, in mai putin de 36 de ore, cel…

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…

- Haosul a curpins Italia. O a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus a murit. Pana in momentul de fata au fost raportate 29 de cazuri de contaminare in Cizma, dintre care 27 in Lombardia si doua in Veneto, scrie...

- O a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus a murit in Italia, unde pana in prezent au fost raportate 29 de cazuri de contaminare. Cele mai multe cazuri, 27 la numar, au fost inregistrate in Lombardia. Celelalte doua sunt in Veneto. Cea de-a doua persoana decedata de coronavorus este…

- O romanca stabilita de 12 ani in orașul italian Codongo, unde se inregistreaza cele mai multe cazuri de coronavirus din Italia, a vorbit despre atmosfera din zona, intr-un interviu acordat Hotnews.ro. Aceasta a marturisit ca autoritațile nu au comunicat oficial ce masuri se aplica, iar colegele sale,…

- Barbatul era internat de zece zile in Venetia pentru o boala care nu avea legatura cu coronavirusul, a spus Speranza. Toate spatiile publice fusesera inchise, iar evenimentele sportive si religioase, anulate, vineri, in Lombardia, o alta regiune din nordul Italiei, din cauza cresterii numarului cazurilor…

- Trei italieni au fost testați pozitiv cu noul coronavirus in regiunea nordica Lombardia.Astfel, acestea sunt primele cazuri de contaminare locala cu boala potential letala inregistrate in Italia.