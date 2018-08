Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru in Italia. Un pod s-a prabusit in apropiere de Genova. Potrivit agentiei de presa ANSA, 11 oameni si-au pierdut viata, intre care un copil, dupa ce masinile in care se aflau au fost prinse...

- O parte dintr-un pod important din apropierea orașului italian Genova, construit peste raul Polcevera și cunoscut drept puntea Morandi, s-a prabușit, viaductul traversand o autostrada. Zeci de oameni ar fi murit.

