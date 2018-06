Stiri pe aceeasi tema

- Giuseppe Conte, noul prim-ministru al Italiei, a cerut o reanalizare a sanctiunilor impuse Rusiei si o redistribuire „obligatorie” a refugiatilor in Uniunea Europeana, scrie The Guardian. In primul sau discurs in fata parlamentarilor de cand a fost investit, Conte a reafirmat cateva teme principale…

- Noul sef al primului guvern populist din Italia, Giuseppe Conte, a depus juramantul vineri in fata presedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Cei doi viceprim-ministri, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), si Matteo Salvini, seful Ligii (extrema-dreapta),…

- Noul guvern al Italiei isi incepe activitatea de astazi, dupa ce Miscarea 5 Stele, antisistem, si Liga, de extrema dreapta, au format o coalitie, iar presedintele Sergio Mattarella a acceptat lista ministrilor prezentata de premierul desemnat Giuseppe Conte.

- Giuseppe Conte, propunerea noii coaliții formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga pentru funcția de prim-ministru al Italiei, este deja subiectul unei controverse bizare, care se concentreaza in jurul studiilor. sale. Ce scrie in CV nu pare sa se potriveasca mai deloc cu realitatea. In plus, trecutul…

- Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat luni seara liderul M5S, Luigi Di Maio, relateaza AFP si DPA. Conte, necunoscut marelui…