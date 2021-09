Doua persoane au murit si cel putin alte patru au fost ranite dupa ce o tornada a lovit vineri insula siciliana Pantelleria, a anuntat Protectia civila italiana, relateaza AFP si dpa. Tornada "a lovit si a rasturnat sase masini", a precizat agentia pe pagina sa de Facebook, publicand fotografii care arata un vehicul izbit de o casa si un altul care s-a prabusit, carbonizat, pe un camp. Foto: (c) CIVIL PROTECTION PRESS OFFICE HANDOUT EPA Un pompier care nu se afla in timpul serviciului este una dintre persoanele decedate pe aceasta mica insula populara in randul turistilor, situata intre Sicilia…