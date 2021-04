Stiri pe aceeasi tema

- Italia dorește ca orașul Civita, supranumit și „orașul care moare”, sa fie inclus de UNESCO in Patrimoniul Mondial, scrie digi24.ro.Cu multe secole in urma, orasul ocupa o suprafata mult mai mare si era conectat printr-un drum cu alte asezari.

- Civita sau ''orasul care moare'', nominalizat de Italia alaturi de zona de stanci si vai care il inconjoara pentru a fi inclus de UNESCO in Patrimoniul Mondial, reuseste sa atraga turisti in ciuda supranumelui cu conotatii sumbre, relateaza Reuters marti. Cu multe secole in urma, orasul ocupa…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) ramane ''ferm convinsa'' ca beneficiile vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca depasesc riscurile, a declarat marti directoarea executiva acestei institutii, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare, dar fara o…

- Vaticanul și-a anunțat angajații ca risca sa își piarda locul de munca daca refuza sa se vaccineze împotriva COVID-19 fara motive de sanatate justificate, relateaza Reuters.Un decret semnat de cardinalul Giuseppe Bertello, în efect guvernatorul Vaticanului, afirma ca vaccinarea…

- Mario Draghi, fost presedinte al Bancii Centrale Europene, a confirmat vineri seara ca este gata sa formeze noul guvern al Italiei, transmite Reuters. Draghi a prezentat o lista a cabinetului pe care figureaza atat tehnocrati, cat si politicieni din coalitia extinsa pe care a reusit sa o formeze,…

- Ministerul Sanatatii de la Lisabona a comunicat luni ca vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca ar trebui administrat de preferinta celor sub 65 de ani, Portugalia fiind cea mai recenta tara care exprima rezerve fata de eficacitatea acestui ser la persoanele mai varstnice, transmite Reuters. Totusi,…

- Populara aplicație video TikTok a declarat miercuri ca a fost de acord cu autoritațile italiene sa blocheze toți utilizatorii care nu au implinit varsta de 13 ani, printre alte masuri, dupa moartea unei fete de 10 ani care a participat la o provocare pe rețeaua sociala, relateaza Reuters. Procurorii…

- Autoritatile italiene estimeaza ca datoria publica a tarii va urca anul acesta la 158,5% din PIB, un nou nivel record postbelic, depasind tinta de 155,6% din PIB stabilita in septembrie, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza AGERPRES . Noua prognoza reflecta…