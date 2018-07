Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a calificat duminica drept "calea catre infern" solicitarea facuta de Italia partenerilor sai din Uniunea Europeana de a prelua o parte dintre cei 450 de migranti salvati si care se afla la bordul a doua nave in apele teritoriale italiene, informeaza AFP. Seful…

- Criza in domeniul migratiei pune in pericol insasi supravietuirea Uniunii Europene, considera presedintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani, in contextul in care numeroase state europene se confrunta cu problema primirii de migranti, informeaza AFP. ''Migratia pune in pericol…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a felicitat vineri pe noul prim-ministru italian Giuseppe Conte, notand in acelasi timp ca Uniunea Europeana are nevoie de "unitate si solidaritate mai mult ca niciodata", informeaza Reuters si dpa. Giuseppe Conte a depus juramantul…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a mandatat oficial luni pe Carlo Cottarelli, fost inalt responsabil al FMI, cu formarea unui nou guvern, dupa ce duminica seara ca Giuseppe Conte a renuntat la mandatul de premier desemnat al Italiei. Liderii populusti Luigi Di Maio si Matteo Salvini si-au…

