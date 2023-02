Stiri pe aceeasi tema

- Rusia vine cu o amenințare acida la adresa Marii Britanii, caruia Volodimir Zelenski i-a solicitat in cursul zilei de miercuri avioane de lupta pentru a face fața ofensivei rusești. In urma solicitarii sale indraznețe, Ambasada Rusiei in Marea Britanie avertizeaza cu un raspuns fara predecedent. Volodimir…

- "As dori sa reamintesc oficialilor de la Londra: intr-un astfel de scenariu, rezultatul sangeros al urmatoarei runde de escaladare va fi asupra constiintei dumneavoastra, impreuna cu consecintele militare si politice pentru continentul european si intreaga lume", a precizat ambasada, citata de agentiile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca premierul britanic Rishi Sunak si-a exprimat dorinta de a furniza Ucrainei avioane de lupta, in timp ce acesta a anuntat ca Marea Britanie va incepe sa antreneze piloti ucraineni, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care joi este asteptat la Bruxelles pentru a participa la summitul Uniunii Europene, a fost primit miercuri la Londra de premierul britanic Rishi Sunak, pentru o vizita ramasa secreta pana in ultimele momente, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres. Zelenski…

- Premierul britanic Rishi Sunak considera ca „nu este practic” sa ofere Ucrainei avioane de lupta britanice, dar promite sa accelereze sprijinul pentru a permite „castiguri decisive” impotriva invadatorilor rusi.

- Presedintele Joe Biden a refuzat luni categoric ideea de a trimite Ucrainei avioane de lupta americane F-16, transmite AFP, potrivit stiri.tvr.ro. „Nu”, a spus presedintele SUA, intrebat de un reporter de la Casa Alba despre posibilitatea de a furniza aeronavele pe care le cer liderii ucraineni. Dupa…

Viceministrul ucrainean de externe, Andri Melnik, sustine ca ideea de a acorda Ucrainei avioane germane de lupta Tornado a generat discuții la scara larga intre aliați și parteneri.

Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a propus Germaniei sa trimita Ucrainei cele 93 de aeronave Tornado pe care intenționeaza sa le scoata din uz - potrivit ambasadorului ucrainean Andri Melnik.