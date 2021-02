Italia deschide sezonul de schi, dar numai în zonele "galbene" Italia deschide sezonul de schi din 15 februarie, dar numai în zonele &"galbene&", ar fi decis Comitetului Tehnic Științific, scrie agenția ANSA, potrivit Mediafax.

Specialiștii au respins astfel propunerea regiunilor conform careia sezonul ar putea fi redeschis și în zona &"portocalie&", cu o capacitate redusa la 50% la telecabine și telescaune și folosirea obligatorie a maștilor Ffp2.

&"Acum trebuie anulata interdicția de circulație între regiuni. Trebuie sa știm ca putem veni la munte&", spune președintele Asociației Naționale a Operatorilor de Cablu (Anef), Valeria… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe țari europene au decis ridicarea unor restricții impuse de guverne pentru limitarea raspandirii COVID-19, potrivit BBC . Bulgarii au voie, de ieri, sa mearga la mall, la cinema sau la sala de forta. Pe de alta parte, insa, bulgarii nu mai au voie sa foloseasca esarfe sau viziere din plastic…

- Italia, spre deosebire de vecinii ei europeni, a relaxat luni restrictiile adoptate impotriva maladiei COVID-19 in majoritatea regiunilor sale, o initiativa care va permite redeschiderea pentru public a unor spatii emblematice, precum Colosseum si Capela Sixtina, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Italia a decis relaxarea restrictiilor COVID-19 odata cu intrarea in ”zona galbena”. Doar cinci regiuni raman in ”zona portocalie” Italia intra aproape complet, de luni, in „zona galbena”. Cinci regiuni raman in zona portocalie. Deplasarea dintr-o regiune in alta este interzisa in continuare. Ministrul…

- Italia, candva epicentrul epidemiei de coronavirus din Romania, se pregatește de relaxarea masurilor de protecție. Italia va relaxa parțial anumit dintre restricții. De luni, aproape toate regiunile din Italia intra in zona galbena, ceea ce presupune relaxarea unor masuri de protecție. In zona portocalie…

- Ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, a anuntat ca in zona portocalie raman regiunile Puglia, Sardinia, Sicilia, Umbria si provincia autonoma Bolzano. Toate celelalte regiuni si provincii autonome ajung in zona galbena. „Rata de transmitere a contagiunii a scazut la 0,84. Este un rezultat…

- Italia intra aproape complet, de luni, 1 februarie, in ”zona galbena”. Doar cinci regiuni raman in zona portocalie. Ramane in vigoare interdicția de deplasare intre regiuni, informeaza Mediafax., care citeaza presa peninsulara.Ministrul sanatații din Italia, Roberto Speranza, a anunțat ca in zona portocalie…

- Italia intra aproape complet, de luni, in „zona galbena”. Cinci regiuni raman in zona portocalie, insa nu se va putea trece in continuare dintr-o regiune in alta. Ministrul Sanatații din Italia, Roberto Speranza, a anunțat ca in zona portocalie raman regiunile Puglia, Sardinia , Sicilia, Umbria…

- Provincia Catania a fost lovita de o furtuna puternica, iar in Sardinia, inundatiile au facut pagube insemnate. O furtuna puternica s-a abatut sambata peste provincia Catania din Italia. A plouat abundent, fara oprire, inca de dimineata, iar in apropierea aeroportului s-a format chiar o tornada,…