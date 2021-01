Italia, departe de a termina lupta cu coronavirusul. Urmează noi restricții Deschiderea stațiunilor de schi din Italia a fost amanata pana pe 18 ianuarie, in condițiile in care, intr-o singura zi, rata de pozitivitare a crescut cu trei puncte. Trei regiuni ar putea redeveni zone roșii, dupa expirarea restricțiilor de sarbatori. Intr-o singura zi, rata de pozitivitare in Italia a crescut cu trei puncte, de la 14,1% vineri la 17,6% sambata. In plus, rata de transmitere a infecției continua sa creasca. Cifrele prefigureaza, la expirarea decretului de Craciun, pe 6 ianuarie, restaurarea zonei roșii sau portocalii pentru unele regiuni, conform cotidianului italian La Stampa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

