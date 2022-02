Italia declară stare de urgenţă: Țara nu face faţă afluxului de refugiaţi ucraineni Guvernul italian a declarat stare de urgenta pana la sfarsitul anului pentru a face fata afluxului asteptat de refugiati din Ucraina, a decis luni Consiliul de Ministri de la Roma. Astfel, guvernul poate lua masuri de urgenta in anumite cazuri fara consultari prealabile in parlament. In urma invaziei rusesti in Ucraina, Italia, unde traieste o importanta comunitate ucraineana estimata la aproximativ 250.000 de persoane, se pregateste sa primeasca numerosi refugiati, scrie Agerpres. De asemenea, guvernul a pus la dispozitie 10 milioane de euro pentru a organiza sosirea refugiatilor. The post Italia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

