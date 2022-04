Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu se poate lipsi "pe termen scurt" de livrarile de gaze rusesti, iar eventuale sanctiuni impotriva Moscovei in acest sector ar face mai mult rau Uniunii Europene decat Rusiei, a declarat luni ministrul german al finantelor, Christian Lindner, transmite AFP, citata de Agerpres."Trebuie sa avem…

- ”Lucram la impunerea unui embargo, cu masuri care sa il afecteze zilnic pe Putin. Suntem pe drumul cel bun si saptamana aceasta vom face mai multe progrese in acest sens”, a spus Habeck. ”Lucram la independenta fata de gazele, carbunele si petrolul rusesti”, a mai afirmat ministrul german al Economiei.…

- Comisarul pentru Economie al Uniunii Europene, Paolo Gentiloni, a declarat ca razboiul Rusiei cu Ucraina nu va provoca o recesiune in Europa, dar va determina o incetinire a cresterii in acest an. El a avertizat ca prognoza actuala, a unui avans de 4%, nu mai este viabila, informeaza News.ro . Gentiloni…

- Gentiloni, a declarat sambata ca criza din Ucraina va duce la o perioada de crestere mai lenta pentru cele 19 tari care folosesc moneda euro. Previziunea blocului european, privind crestere de 4% in 2022, emisa cu putin timp inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia pe 24 februarie, va trebui revizuita…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, intr-o declarație de presa, ca a semnat un decret prin care cumparatorii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc incepand cu 1 aprilie, altfel contractele vor fi stopate daca aceste plați nu vor fi facute, relateaza The Guardian și BBC.…

- Piața ingrașamintelor chimice este in continuare tensionata, in contextul conflictului din Ucraina, cei mai afectați fiind fermierii nevoiți sa faca fața unor prețuri mai mari de cateva ori. Sunt și noutați interesante pe piața, cum ar fi faptul ca Rusia intentioneaza sa majoreze cotele de export pentru…

- Gazprom analizeaza posibilitatea opririi complete a livarilor de gaze naturale catre „țarile neprietenoase” dupa refuzul statelor din Uniunea Europeana de a plati pentru „aurul albastru” in ruble, scrie ziarul rus Kommersant, care citeaza surse.Germania a lansat in data de 30 martie un „avertisment…

- Visa și Mastercard au anunțat in sambata seara ca vor suspenda operațiunile in Rusia din cauza invaziei Ucrainei. Astfel, Visa a declarat intr-o declarație ca va intrerupe tranzacțiile „in urmatoarele zile” și, in consecința, oamenii nu vor mai putea folosi nici macar automatele bancare, nu vor mai…