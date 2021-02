Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, condamnat definitiv in Romania la 3 ani și 10 luni de inchisoare cu executare pentru corupție, s-a predat, joi, autoritaților italiene la Bari, au declarat pentru G4Media.ro surse din Poliție. Potrivit acestora, Dragomir a fost depus in Penitenciarul din Bari, in…

- O urmarire ca in filme a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, 30 ianuarie, pe strazile Capitalei. Un barbat care furase o mașina dintr-o benzinarie din Curtea de Argeș a ajuns la București, unde a fost implicat intr-o tamponare. Șoferii au coborat sa vada despre ce e vorba, insa hoțul a sustras…

- "Prinde-ma daca poți!" Peste 150 de nume se ascund in diverse colțuri ale lumii și autoritațile de la București nu reușesc sa ii aduca acasa. Cine sunt fugarii Romaniei. Paul de Romania, Sebastian Ghița, Dragoș Savulescu, Elan Schwartzenberg, Puiu Popoviciu, Alexander Adamescu, Marko Attila Gabor, Alina…

- Un barbat, nascut in 1988, fost rezident in Pessano, dar acum mutat la Lodi, a intrat luni intr-o vila in curs de renovare de langa oficiul poștal din localitate. Barbatul a fost observat de un vecin care a sunat imediat la Politie, la scurt timp acestia l-au prins in flagrant, in timp ce acesta…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, printr-o sentința definitiva, restituirea la Parchetul Militar a rechizitoriului din Dosarul Mineriadei din iunie 1990, potrivit G4Media. Dosarul Mineriadei a fost trimis in judecata in luna iunie 2017, iar timp de 3 ani a stat in camera preliminara.…

- In aceasta seara in apropierea Ambasadei Israelului din București a fost anunțata prezența unui colet suspect. In acest moment la fața locului intervine echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informații, transmite SRI.Miercuri, un apel la 112 anunța prezența unui pachet suspect in zona Ambasadei…

- Condamnat definitiv in patru dosare penale, omul de afaceri craiovean Genica Boerica a formulat, saptamana acesta, doua cereri de eliberare condiționata din penitenciar. Ambele acțiuni au fost depuse la Judecatoria Drobeta Turnu Severin. Genica Boerica a ajuns in penitenciar la sfarșitul lunii august…