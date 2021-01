Italia dă în judecată Pfizer Italia intentioneaza sa intreprinda “in urmatoarele zile” actiuni in justitie impotriva Pfizer, din cauza intarzierilor in livrarile de doze din vaccinul sau anti-COVID, a anuntat marti seara seful celulei de criza pentru pandemie, Domenico Arcuri, informeaza AFP, preluata de Agerpres. “Protectia sanatatii cetatenilor italieni nu se negociaza”, a atentionat Domenico Arcuri intr-un comunicat. “Campania […] The post Italia da in judecata Pfizer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Italia intentioneaza sa intreprinda „in urmatoarele zile” actiuni in justitie impotriva Pfizer, din cauza intarzierilor in livrarile de doze din vaccinul sau anti-COVID, a anuntat marti seara seful celulei de criza pentru pandemie, Domenico Arcuri, informeaza AFP.

