Italia dă în clocot: Se pregătesc proteste în condițiile în care permisul de sănătate devine obligatoriu Italia se pregatește pentru proteste, in condițiile in care de vineri toți lucratorii vor fi obligați sa prezinte un permis de sanatate pentru coronavirus inainte de a intra la munca, o masura care ar putea induce o penurie de persoanl in unele industrii, scrie The Guardian. Masura, o extindere a "permisului verde" introdus in luna august, va impune lucratorilor din sectorul public și privat sa fi fost dublu vaccinați, sa prezinte dovada unui test negativ efectuat in ultimele 48 de ore sau sa se fi recuperat recent de la Covid-19. Cei care nu respecta regulile risca sa fie suspendați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

