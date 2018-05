Italia: Criza instituţională, o provocare iresponsabilă cu care se confruntă o ţară epuizată Este ceva greu de inteles in povestea care l-a facut pe premierul desemnat Giuseppe Conte sa renunte la mandat. O sfidare fata de respectul institutional care i se datoreaza presedintelui tarii, bunului simt politic, temerilor in crestere fata de riscurile economice si financiare la care tara poate fi supusa. Faptul ca a fost aruncat totul in aer dupa 84 de zile indelungate de negocieri, revenirea la alegeri in toamna si prelungirea crizei italiene are sensul unei mari infrangeri, potrivit Rador, care citeza un editorial din Corriere della Sera . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

