Stiri pe aceeasi tema

- Statul ungar nu va mai plati despagubirile decise de instanțe pentru deținuții care au fost închiși în condiții improprii în închisori, a anunțat Bence Tuzson, secretar de stat în Cabinetul premierului Viktor Orban, la postul ungar de televiziune Hir TV, transmite Mediafax.Tuzson…

- Grecia trebuie "sa dubleze eforturile" pentru a restabili capacitatea sistemului sau de justitie penala de a combate coruptia, se arata intr-un comunicat difuzat miercuri de Consiliul Europei, care recunoaste insa si realizarea anumitor progrese, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Grupul de state…

- Camera de Moda din Italia și Consiliul pentru Moda din Marea Britanie au semnat un acord pentru a reloca o parte din prezentarile din cadrul Saptamanii modei de la Londra (14 - 18 februarie) la evenimentul similar organizat la Milano in ianuarie, potrivit Reuters.Astfel, Saptamana modei de…

- O femeie romanca a gasit la Milano un portofel in interiorul caruia se aflau 4.000 de euro și l-a returnat proprietarului. Pe langa suma mare de bani, in portofel se mai gaseau carți de credit și alte documente personale. „Felicitari!”, scrie cronacaossona.com. Era in dupa-amiaza zilei de joi, 12 decembrie,…

- Comitetul Delegatiilor Ministrilor in format Drepturile Omului (CM-DH) din cadrul Consiliului Europei, si-a exprimat, dupa discutia cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu dedicata supravegherii executarii hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, ingrijorarea cu privire la abrogarea intr-un…

- „Dor de Romania – Maramureșul și Diaspora” – sarbatoare romaneasca la Milano, cu tradiții maramureșene și gustul deosebit al bucatelor de acasa Reprezentanții Maramureșului au adus bucurie și emoție in sufletele romanilor care traiesc și muncesc in Italia, cu prilejul evenimentului „Dor de Romania –…

- Romanii in Italia trag un semnal de alarma cu privire la votul din primul tur de la alegerile prezidențiale. Ei susțin prin vocea lui Romulus Popescu, președintele Asociației Romanilor din Italia, ca scrutinule este organizat foarte prost și ca haosul va fi la el acasa in ziua votului:”Mai…

- Viața celor aproximativ 6 milioane de romani care locuiesc in diaspora se desfașoara in cele mai multe cazuri dupa specificul și tradițiile romanești. Astfel toate evenimentele importante din viața lor aduc aminte de obiceiurile din țara de origine. De la acest tipic nu se abat nici evenimentele mai…