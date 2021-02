Italia: COVID-19 oferă oportunităţi economice nesperate pentru mafie, avertizează poliţia Epidemia de COVID-19 in Italia reprezinta o mana cereasca pentru mafie datorita afluxului masiv de fonduri publice si proiecte de investitii, a avertizat miercuri Directia de anchete antimafia (DIA), citata de France Presse. 'Dificultatea fara precedent' pe care o intampina economia tarii 'din cauza gravei crize sanitare trebuie considerata drept o mare oportunitate pentru organizatiile criminale pregatite in continuare sa-si extinda afacerile', explica DUA intr-un raport semestrial. Italia a inregistrat aproape 100.000 de morti de la inceputul pandemiei si economia sa s-a prabusit,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In regiunea Dunkerque din nordul Frantei vor fi instituite 'masuri suplimentare de franare' a epidemiei de COVID-19, a anuntat marti biroul premierului Jean Castex, potrivit France Presse, potrivit AGERPRES. Epidemia a luat amploare la Dunkerque, unde rata de incidenta a fost luni de 91 de…

- Membrii guvernului australian au fost printre primele persoane care au primit o doza de vaccin împotriva COVID-19 duminica, când a început campania de vaccinare în Australia, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.Jane Malysiak, o femeie de 80 de ani care traieste…

- Potrivit raportului World Economic Outlook, publicat marti, FMI anticipeaza ca economia mondiala va creste in acest an cu 5,5%, cu 0,3 puncte procentuale mai mult fata de estimarile din octombrie. PIB-ul mondial ar urma sa creascu cu 4,2% in 2022. ”Multe depind de rezultatul cursei dintre virusul mutant…

- 25 de cazuri noi depistate in ultimele 24 de ore , 17 pacienți vindecați și externați și 1.13 – rata de incidența la mia de locuitori (luni, acest indicator era de 1,17) – așa arata, pe scurt, bilanțul zilei in județ: ”Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice…

- FT: UE s-ar putea confrunta cu o dubla recesiune. Noile restrictii impuse de statele membre pentru limitarea pandemiei au incetinit semnificativ economia Escaladarea restrictiilor legate de pandemia de Covid-19 a incetinit semnificativ activitatile economice in zona euro, alimentand temerile ca blocul…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 13.01.2021: cazuri confirmate pozitiv – 6.838; cazuri vindecate și externate – 5. 116; in carantina la domiciliu – 469de persoane; in carantina instituționalizata…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 14365 de persoane declarate vindecate. De asemenea, in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 28 persoane diagnosticate…

- Conform informațiilor transmise de catre Direcția de Sanatate Publica Prahova, pentru FAZA I a vaccinarii impotriva COVID-19 (in care va avea loc imunizarea personalului medico-sanitar), la nivelul județului au fost amenajate 14 centre de vaccinare: – Spitalul Județean de Urgența Ploiești – 4 centre–…