Stiri pe aceeasi tema

- Protectia Civila din Italia a inregistrat pentru a treia zi consecutiv o scadere a numarului de imbolnaviri, in timp ce acela al victimelor a crescut usor fata de luni. Persoane diagnosticate cu coronavirus in prezent sunt 54.030, cu 3.612 mai mult fata de ziua precedenta. Numarul deceselor din ultimele…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 5.476 de morti in Italia, cu 651 de decese in plus fata de sambata dar in scadere usoara comparativ cu intervalul anterior, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 59.138, au anuntat duminica seara autoritatile italiene. Serviciul de…

- Angelo Borrelli, șeful Agenției de Protecție Civila din Italia, a anunțat ca 627 de persoane au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Numarul total al victimelor a ajuns la 4.032, potrivit...

- Aproape trei mii de persoane și-au pierdut viețile din cauza coronavirusului in Italia, iar cele mai multe dintre acestea erau barbați, in varsta de 75,9 ani, potrivit Institutului Superior de Sanatate (ISS).

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…

- O a treia persoana infectata cu noul coronavirus a murit, a anunțat Giulio Gallera, consilierul regional din Lombardia, potrivit Sky News, potrivit Mediafax.Consilierul regional din Lombardia le-a spus reporterilor ca victima este o femeie in varsta din orașul Crema, la est de Milano, care…

- Cel puțin 132 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus a anunțat, șeful Agenției de Protecție Civila, Angelo Borreli, intr-o conferința de presa duminica, potrivit CNN. Autoritațile italiene fac eforturi sa gaseasca pacientul zero. Din cei 132 infectați, 26 sunt in terapie intensiva, doi…