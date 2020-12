Italia: „Contacte directe” cu copii, chiar bebeluși – intermediate de rețele de pornografie pe Telegram și WhatsApp Poliția italiana a monitorizat in timpul pandemiei mai multe rețele de pornografie infantila care schimbau, prin intermediul unor servicii de chat, imagini in ipostaze sexuale explicite cu copii, baieți și fete, de varste foarte fragede, inclusiv bebeluși. 15 persoane au fost arestate, joi, in cadrul unui uriaș flagrant, relateaza agenția ANSA. In timpul unei investigații […] The post Italia: „Contacte directe” cu copii, chiar bebeluși – intermediate de rețele de pornografie pe Telegram și WhatsApp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

