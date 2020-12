Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul a sosit „in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din Roma, mai precizeaza ministerul italian, adaugand ca acestia si contactii lor sunt in izolare.Guvernul italian a decis duminica suspendarea legaturilor aeriene cu Regatul Unit al Marii Britanii…

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul italian al Sanatatii, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Raed Arafat a facut un anunț ingrijorator despre noua tulpina de COVID-19 descoperita in Regatul Unit, explicand totodata de ce au autoritațile hotarat ca zborurile intre Romania și Marea Britanie sa fie suspendate. Iata ce a declarat Secretarul de stat in Ministerul de Interne!

- Guvernul italian va suspenda zborurile dinspre si catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde aparitia unei noi tulpini de coronavirus mai contagioasa a determinat intrarea in lockdown a Londrei si a unei parti a Angliei. ''Ca guvern, avem datoria sa protejam cetatenii italieni…

- Un avertisment pentru hoti, scris in limba romana, a fost pus pe rafturile unui lant de magazine alimentare din Marea Britanie. Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca a luat legatura cu ministrul de externe britanic si cu reprezentantii magazinului, deoarece mesajul este discriminatoriu.…

- Regatul Unit al Marii Britanii vrea sa evite un lockdown total, iar pentru asta ministrul de externe britanic spune ca ar trebui ca autoritațile sa aiba o abordare zonala in ceea ce privește masurile de limitare a pandemiei. Ministrul de externe britanic Dominic Raab spune ca masurile mai stricte ar…

- In cadrul Ambasadelor Republicii Moldova in Republica Austria, in Republica Franceza, in Regatul Unit al Marii Britaniei și Irlandei de Nord va activa cate 1 responsabil pentru serviciile comercial-economice. Guvernul a aprobat astazi suplinirea statelor de personal ale acestor Ambasade.

- Marea Britanie va înaspri regulile cu privire la ce subiecte vor putea sa studieze studenții straini în universitațile sale într-o tentativa de a preveni furtul de proprietate intelectuala de catre studentii chinezi, a relatat joi cotidianul Times, scrie Reuters.Conform Schemei…