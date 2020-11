Stiri pe aceeasi tema

- Medicii unui spital din Italia au realizat o operație de cancer la maduva spinarii pentru un baiat de 10 ani, intr-un mod cu totul aparte. Intervenția chirurgicala a avut loc in timp ce un pianist cinta la pian chiar in sala in care se desfașura intervenția extrem de complicata. Operatia a avut loc…

- Diego Maradona a suferit o operație pe creier dupa ce medicii i-au descoperit un hematomul subdural in urma unui control la tomograf. Se pare ca intervenția chirurgicala a reușit, iar fostul mare fotbalist argentinian se simte bine. Diego Maradona a ajuns la spital la finalul lunii octombrie, la doar…

- Cum s-au schimbat etapele tratamentului, cum ajuta chirurgia robotica, ce face radioterapia in doza unica Cancerul de san nu este o singura boala. Este un grup de boli, care afecteaza viața a 2,1 milioane de femei din lume in fiecare an. La fel cum nu exista doi oameni la fel, nu exista doua tumori…