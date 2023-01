Stiri pe aceeasi tema

Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat reluarea traficului pe ambele benzi pe podul peste raul Topolog, de la Milcoiu, pe DN 7, intre Pitești și Ramnicu Valcea, informeaza Rador.

Linia albastra M2, una dintre cele mai lungi și mai tranzitate magistrale de metrou din București, care face legatura intre nordul și sudul orașului, se prelungește cu inca o stație.

In 2021, panourile solare facute in China, cel mai mare poluator al lumii, au reprezentat 75% din productia glo­bala, timp in care productia din Europa nu a reprezentat decat 2,8%.

Persoanele cu dizabilitați vor primi a 13-a indemnizație, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența aflat in lucru la Guvern și consultat de ȘTIRIPESURSE.RO. Actul normativ prevede ca in luna ianuarie 2023, persoanele cu dizabilitați „vor beneficia in mod excepțional de o indemnizație compensatorie"

Ministrul maltez al sanatatii, Chris Fearne, a publicat luni un proiect de lege care relaxeaza legislatia stricta interzicand avortul in tara, permitand intreruperea sarcinii daca viata mamei sau a copilului este in pericol, noteaza AFP.

Gigantul energetic rus Gazprom a inceput livrarile de gaze naturale catre Azerbaidjan in baza unui nou contract, a anunțat compania vineri, relateaza YeniSafak.com.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe tara va fi de 3.000 de lei lunar (fața de 2.550 de lei/luna in prezent), potrivit unui proiect de act normativ pus joi in dezbatere publica de Ministerul Muncii.

Un baiat de 17 ani s-a aruncat, joi seara, de la etajul al doilea al unui bloc din Targu Jiu, fiind ranit. El a fost transportat la spital, anunța News.ro.