Italia: Clan al mafiei, deposedat de activele sale la Roma Politia italiana a confiscat peste 18 milioane de euro (19,5 milioane de dolari) de la familia Spada, un clan mafiot care actiona in Ostia, suburbia maritima a Romei, a anuntat miercuri politia italiana, citata de dpa. Astfel, clanului i-au fost confiscate brutarii, baruri, benzinarii, sali de sport, scoli de dans, sali de jocuri de noroc, magazine auto si alte afaceri, precum si 12 vehicule. Spada isi construise imperiul de afaceri prin extorcari de fonduri, camata si trafic de droguri, a indicat Guardia di Finanza (politia financiara italiana), intr-un comunicat. Intr-un mesaj pe Twitter, primarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

