Italia: Carlo Cottarelli a primit mandatul de a forma un nou guvern

Stiri pe aceeasi tema

- In plin haos politic, președintele italian Sergio Mattarella il primește de la ora 11,30 (09,30 GMT) pe Carlo Cottarelli, incarnarea austeritații bugetare, pentru a orienta țara, cel mai probabil, spre noi alegeri, dupa ce și-a folosit duminica dreptul de veto fața de un guvern populist, scrie AFP.

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, in cautarea unei solutii dupa esecul lui Giuseppe Conte in incercarea sa de a forma un guvern, l-a convocat luni dimineata pe economistul Carlo Cottarelli, a anuntat presedintia tarii, potrivit AFP si Agerpres. In varsta de 64 de ani, Carlo Cottarelli…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, in cautarea unei solutii dupa esecul lui Giuseppe Conte in incercarea sa de a forma un guvern, l-a convocat luni dimineata pe economistul Carlo Cottarelli, a anuntat presedintia tarii, potrivit AFP. In varsta de 64 de ani, Carlo Cottarelli a fost…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza agentiile de presa internationale. Viitorul prim-ministru este…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters.Conte urmeaza sa prezinte lista cabinetului,…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters. Conte urmeaza sa prezinte lista cabinetului,…

- "Italia are nevoie de un guvern", a afirmat Mattarella, indemnand principalele partide sa dea dovada de "responsabilitate" si sustina un Executiv "neutru din punct de vedere politic".In caz contrar, Sergio Mattarella a avertizat ca partidele isi asuma ajungerea la alegeri parlamentare anticipate,…

- Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a anunțat luni ca va propune un guvern „neutru politic” pentru a conduce țara pana in decembrie, in lipsa unui acord pentru o majoritate parlamentara intre forțele politice, scrie AFP.