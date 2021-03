Stiri pe aceeasi tema

- Italia va impune o carantina obligatorie de cinci zile pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru calatorii ce revin pe teritoriul italian. Anunțul a fost facut astazi surse din Ministerul Sanatatii italian. Orice calator provenind din Uniunea Europeana…

- Italia introduce CARANTINA OBLIGATORIE de 5 zile pentru toate persoanele sosite din celelalte tari UE. Italia va impune o carantina obligatorie de cinci zile pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru calatorii ce revin pe teritoriul italian, au anuntat…

- Italia va impune o carantina obligatorie de cinci zile pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru calatorii ce revin pe teritoriul italian, au anuntat marti surse din Ministerul Sanatatii italian, transmit Reuters si AFP. Orice calator provenind din…

- Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, în cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus, transmite DPA. Persoanele care sunt în carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pâna la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri…

- Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus, transmite DPA . Persoanele care sunt in carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pana la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri de presedintele…

- Regatul Unit va introduce, incepand cu 15 februarie, carantina in hoteluri, pentru 10 zile, a persoanelor care sosesc din 33 de țari de risc. Pe lista se afla Portugalia, Africa de Sud, toate statele din...

- Țarile din Uniunea Europeana au ajuns la un acord de validare și recunoaștere reciproca a testelor rapide antigen și a rezultatelor testelor COVID-19. Scopul este acela de a limita propagarea virusului SARS-CoV-2 si a restrange masurile de izolare sau carantina. Acest acord este extrem de important…

- Comisia Europeana vrea ca pana la vara rata vaccinarii anti-COVID-19 in Uniunea Europeana sa ajunga la aproximativ 70% in randul adulților pana la vara. Totodata, Comisia Europeana vrea ca pana in martie sa vaccineze 80% din personalul medical și din persoanele cu varste peste 80 de ani. Noile obiective…