Politia italiana a anuntat miercuri o captura record de 14 tone de amfetamine, sub forma a 84 milioane de comprimate de captagon, produse in Siria de gruparea Stat Islamic (SI), informeaza AFP, conform Agerpres. Stupefiantele au fost confiscate in portul Salerno (la sud de Napoli) si au o valoare de 1 miliard de euro pe […]