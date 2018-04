Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca alianta sa de centru-dreapta ar trebui sa formeze o coalitie cu Miscarea 5 Stele (M5S) pentru a conduce noul guvern, conform La Repubblica, citata de Politico. Liderul Forza Italia i-a spus, conform rapoartelor, lui Matteo Salvini, conducatorul Ligii Nordului…

- Liderul formatiunii italiene de extrema-dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, nu a mai exclus miercuri posibilitatea de a forma guvernul impreuna cu partidul antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), o eventuala alianta intre aceste formatiuni aducand perspectiva de a pune capat blocajului creat de rezultatul…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- Daca aceste opțiuni ale poporului italian vor avea o influența asupra viitorului Uniunii Europene, ramane de vazut doar dupa configurarea noului Guvern. Pana atunci, ar fi interesanta o analiza asupra modului in care s-a votat in peninsula, o analiza asupra careia am putea reflecta și noi.…

- Votul din Italia exprima in mod clar respingerea fostei clase politice din Italia, exasperarea fata de marasmul economic si tensiunile provocarte de catre fosta clasa politica in fata unui marasm economic si a tensiunilor provocate de migratie in Europa. In momentul acesta, se poate spune ca Italia…

- Italia se pregateste pentru o perioada prelungita de instabilitate politica dupa ce alegatorii au votat pentru un parlament divizat in alegerile de duminica, respingand partidele traditionale si optand in numar record pentru formatiuni anti-sistem si de extrema dreapta, noteaza Reuters.

- REZULTAT ALEGERI PARLAMENTARE ITALIA. Alegerile s-au organizat dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formațiunii de centru-stanga Partidul Democrat, și dizolvarea Parlamentului de catre președintele republicii in data de 28 decembrie 2017. ALEGERI ITALIA REZULTAT. Rezultatul scrutinului…