Italia blochează summitul UE pentru a obţine "fapte concrete" UPDATE Italia a marit presiunea joi seara asupra partenerilor sai europeni, blocand adoptarea primelor concluzii ale unui summit tensionat la Bruxelles pentru a obtine angajamente concrete de solidaritate in gestionarea dosarului migratiei, relateaza AFP. Premierul populist italian, Giuseppe Conte, a refuzat joi seara sa aprobe o prima serie de concluzii, legate in special de aparare si comert, inainte de inceperea discutiilor asupra migratiei intre liderii Celor 28. "Nimic nu este aprobat pana cand nu este aprobat totul", a declarat o sursa guvernamentala italiana pentru a explica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Italia bloca joi seara adoptarea unor concluzii comune cu privire la diverse subiecte abordate in prima parte a summitului UE in curs de desfasurare la Bruxelles, asteptand sa afle daca va obtine satisfactie la exigentele sale in dosarul migratiei, informeaza AFP, citand surse concordante. "Premierul…

- Seful contrainformatiilor austriece, Peter Gridling, s-a declarat multumit de faptul ca Bruxelles-ul, centrul nervos al Uniunii Europene, a devenit un „cuib“ de spioni mai mare decat Viena, chiar daca sute de agenti straini actioneaza in continuare sub acoperire diplomatica in capitala Austriei, noteaza…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a amenintat joi ca se va opune prin veto concluziilor summitului Uniunii Europene de la Bruxelles consacrat migratiei daca cererile Italiei nu vor fi indeplinite, relateaza AFP si dpa.Italia doreste "fapte concrete" mai degraba decat promisiuni de sprijin…

- Diviziunile aratate de liderii europeni in fata problemei migratiilor sunt un semn de slabiciune a Uniunii Europene si alimenteaza miscarile populiste si xenofobe, a avertizat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu o zi inaintea summitului crucial programat joi si vineri la Bruxelles,…

- Comisarul european pentru buget, germanul Guenther Oettinger, si-a cerut scuze marti pentru comentariile referitoare la rezultatul alegerilor din Italia, informeaza Reuters. Pozitia lui Oettinger a fost respinsa de conducerea Uniunii Europene. Intr-un interviu acordat televiziunii Deutsche Welle, comisarul…

- Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Astfel, ”Programul de sprijin pentru reforme al Uniunii Europene” va beneficia de un…

- Functionarii britanici ai Uniunii Europene aflati in Bruxelles ar trebui sa primeasca cetatenia belgiana dupa Brexit daca doresc acest lucru, a declarat joi presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a cerut Belgiei sa renunte la politica de respingere a majoritatii acestor solicitari,…

- "Acest caz (Bensalem - n. r.) dezbate daca Franta ar fi trebuit sa notifice Comisia Europeana inainte de a adopta legea Thevenoud din 2014, care face referire la serviciile bazate pe principiul peer to peer, servicii pe care noi le-am oprit inca din 2015 (uberPOP). Asa cum a declarat noul nostru…