Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul sarbatorilor de Paște, lansat de Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU), precizeaza ca slujbele religioase nu pot fi ascultate din mașina proprie, in fața bisericii, dar și ca vizitarea parinților este permisa, pentru a le oferi produse pentru masa de Paște, in

- "In aceasta seara am avut o discutie cu PF al BOR si am ajuns la un nou acord. Avand in vedere estimarile recente ale specialistilor, pentru a spori masurile de prevenire a infectiei cu noul Coronavirus, acordul BOR si MAI din 14 aprilie se modifica", a anuntat Marcel Vela. Astfel: 1. Slujbele religioase…

- Declarațiile ministrului de Interne: – Am avut o noua decizie cu Patriarhul Daniel și am ajuns la un nou acord pentru a revizui unele masuri – Acordul dintre Patriarhie și MAI din data de 14 aprilie 2020se modifica dupa cum urmeaza: – Slujbele religioase se vor oficia cu respectarea indrumarilor BOR…

- Pelerinajul tradițional de Florii se anuleaza anul acesta, iar credincioșii vor primi lumina in noaptea de Inviere in fața locuințelor, din partea voluntarilor echipați cu maști și manuși de protecție. Dupa apelul facut catre credincioși de catre Consiliul Consultativ al Cultelor, prin care aceștia…

- Patriarhia Romana a anuntat, miercuri seara, indrumarile pentru slujbele de Florii si de Paste, un set de 15 reguli stabilite pentru a preveni raspandirea coronavirusului. „Indrumari ale Cancelariei Sfantului Sinod, aprobate de Patriarhul Romaniei, privind slujbele de Florii, din Saptamana mare (a…

- Mai mult de 99% din cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli, potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia, scrie Bloomberg. Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o crestere de 150% in…

- Intreaga Italia va fi pusa in carantina de marți devenind zona protejata, a declarat premierul Giuseppe Conte. Nimeni nu va mai intra și nu va mai ieși din Italia fara o justificare clara. Astfel, toate masurile care se aplicau pana acum doar in zonele roșii, vor fi aplicate la nivelul intregii țari,…