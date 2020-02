Italia: Bilanțul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 400 Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.



În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia.



De asemenea, multe alte țari europene, inclusiv România, au confirmat cazuri de coronavirus. Cele mai afectate zone ramân cele din nordul țarii, precum regiunile Lombardia, din apropiere de Milano, dar și regiunea Veneto, în apropiere de Veneția.



Epidemia de coronavirus a ucis pâna acum…

Sursa articol: hotnews.ro

