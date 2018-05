Fostul sef de guvern italian Silvio Berlusconi, condamnat in august 2013 la o pedeapsa de ineligibilitate pentru frauda fiscala, poate din nou sa participe la alegeri dupa o decizie de ''reabilitare'' emisa de tribunalul din Milano, relateaza sambata cotidianul Il Corriere della Sera, citat de AFP.



Tribunalul din Milano a decis ''reabilitarea'' lui Berlusconi, care ''sterge toate efectele'' condamnarii sale pentru frauda fiscala in 2013, scrie publicatia, a carei informatie este preluata de media italiene in ansamblu.



Miliardarul,…