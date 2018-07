Stiri pe aceeasi tema

- Rocco Casalino, responsabil cu relațiile cu presa al partidului condus de Beppe Grillo a dat un interviu, in anul 2004, in cadrul emisiunii “Le Iene”. Emisiunea a fost difuzata la un canal apartinand trustului Mediaset al mognatului de presa, ex-prim ministru, Silvio Berlusconi. Saracii au un miros…

- Tribunalul din Milano a decis, sambata, ridicarea interdictiei ce nu-i permitea fostului premier italian Silvio Berlusconi (81 de ani) sa ocupe o functie publica. El a fost condamnat in 2013 pentru frauda fiscala, ceea ce a dus la demiterea sa din camera superioara a Parlamentului italian si aplicarea…

- Silvio Berlusconi a pregatit calea spre formarea primului guvern "anti-sistem" din Italia in seara zilei de 9 mai, dand unda verde unui acord in acest sens intre aliatul sau, Liga (extrema dreapta) și Mișcarea 5 Stele (M5S). Cele doua formatiuni politice, care au majoritate in parlament dupa alegerile…

- Silvio Berlusconi a dat unda verde miercuri seara unui eventual acord guvernamental intre aliatul sau Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), demers susceptibil sa puna capat blocajului politic din Italia, relateaza AFP.Intre M5S si Liga au loc negocieri care trebuie…

- Silvio Berlusconi a dat unda verde miercuri seara unui eventual acord guvernamental intre aliatul sau Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), demers susceptibil sa puna capat blocajului politic din Italia, relateaza AFP. Intre M5S si Liga au loc negocieri care trebuie sa duca la…

- Conducerea TVR a solicitat in data de 26 aprilie Societații Nationale de Radiocomunicatii (SNR), care transmite posturile publice de radio si TV, sa sisteze distribuția analogica a programelor televiziunii publice, de la 1 mai 2018, in contextul eșecului negocierilor privind contractul de prestari servicii…

- Liderul formatiunii italiene antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), Luigi di Maio, s-a declarat duminica dispus sa renunte la pretentia de a deveni premier, daca astfel va convinge partidul de extrema-dreapta Liga Nordului, condus de Matteo Salvini, sa i se alature intr-o coalitie majoritara, mentinandu-si…

- Liderul formatiunii italiene antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), Luigi di Maio, s-a declarat duminica dispus sa renunte la pretentia de a deveni premier, daca astfel va convinge partidul de extrema-dreapta Liga Nordului, condus de Matteo Salvini, sa i se alature intr-o coalitie majoritara, mentinandu-si…