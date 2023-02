Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major al marinei italiene a sesizat joi ca marina rusa și-a sporit semnificativ prezența in Marea Mediterana. Acesta a atras atenția asupra asupra unei ”atitudini agresive” și a avertizat ca ”exista riscul unui incident”, potrivit AFP. "Un asemenea nivel" al prezentei navelor ruse "nu…

- Secretarul adjunct al Trezoreriei SUA, Brian Nelson, a cerut instituțiilor financiare turce „sa efectueze o diligența sporita asupra tranzacțiilor cu persoane juridice și persoane fizice din Rusia”.

- O inregistrare video care pretinde ca ii arata pe "voluntarii" sarbi antrenandu-se pentru a lupta alaturi de trupele rusești in Ucraina a starnit indignare in Serbia, expunand relația complexa a acestei tari cu Moscova, conform BBC.

- In Casa Guvernului din centrul Chișinaului, dar și in mai multe instituții subordonate Executivului, vor fi stinse joi, 29 decembrie, de la ora 18.00, luminile pentru „o perioada”. Despre acest lucru a anunțat miercuri, prim-ministra Natalia Gavrilița, in debutul ultimei ședințe de Guvern din acest…

- Fermierii romani ajung sa ramana cu marfa pe stoc din cauza graului ieftin al ucrainenilor. Pentru a vinde graul la un preț mic, traderii ucraineni vand graul de panificație cu discount. Insa, cu toate acestea și Romania are un avantaj. Astfel, o tona ajunge și la 275 dolari, cu mult sub prețurile oferite…

- Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene reprezinta genocid, spune procurorul general ucrainean. Oamenii din 14 regiuni și din capitala Kiev inca au probleme cu alimentarea cu energie electrica și caldura. Anchetatorii ucraineni investigheaza peste 49.000 de crime de razboi și agresiuni…

- Pacientii din spitalele din Herson sunt in curs de evacuare din cauza bombardamentelor rusesti ‘constante’ asupra acestui oras din sudul Ucrainei, de unde fortele Moscovei s-au retras in urma cu doua saptamani, relateaza AFP si Unian, citandu-l vineri pe guvernatorul regiunii cu acelasi nume. ‘Din cauza…