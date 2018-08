Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea de cautare a persoanelor disparute dupa ce viaductul Morandi s-a prabusit in Genova s-a incheiat peste noapte dupa ce au fost gasite ultimele trei corpuri, numarul mortilor ajungand la 43, scrie The Guardian.

- Operatiunea de cautare a persoanelor disparute dupa ce viaductul Morandi s-a prabusit in Genova s-a incheiat peste noapte dupa ce au fost gasite ultimele trei corpuri, numarul mortilor ajungand la 43.(CITEȘTE ȘI: INCENDIU PUTERNIC LA BOTOSANI: O FABRICA DE CAUCIUC A FOST DISTRUSA) Cele trei cadavre…

- Operatiunea de cautare a persoanelor disparute dupa ce vidfuctul Morandi s-a prabusit in Genova s-a incheiat peste noapte dupa ce au fost gasite ultimele trei corpuri, numarul mortilor ajungand la 43, scrie...

- Un român a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabușirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, în apropierea orașului Genova, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operațiunile de scoatere a victimelor de sub darâmaturi sunt în…

- Zeci de pompieri si medici au scotocit muntii de asfalt sfaramat in care s-a transformat viaductul Morandi din Genova. Au folosit caini, excavatoare, elicoptere, drone si camere cu termoviziune in speranta ca vor mai gasi supravietuitori sub daramaturi. Premierul Italiei a fost aseara in zona tragediei…

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare.

- Consulatul General al Romaniei la Torino a transmis o prima reacție dupa prabușirea unui pod peste o autostrada in Italia."Consulatul General al Romaniei la Torino urmarește indeaproape evenimentele legate de prabușirea unui pod rutier in orașul Genova. Oficiul consular a intreprins, in regim…

- O portiune de circa 100 de metri a podului Morandi de pe autostrada A10 din Genova Liguria , s a prabusit in urma cu putin timp, transmite Rotalianul.com. Autoturisme si persoane sub daramaturi. Pompieri, ambulante si forte de ordine la fata locului. Se ipotizeaza o cedare a structurii podului, relateaza…