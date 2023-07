Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar locuințele din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europei, relateaza Reuters.

- Autoritațile din statul indian Madhya Pradesh au demolat casa unui barbat dupa ce pe internet s-a viralizat o filmare in care acesta urina pe un alt barbat care face parte din societatea tribala, informeaza CNN.

- Președintele Senatului pakistanez, Muhammad Sadiq Sanjrani, a anunțat duminica, 18 iunie, ca pintre cei care și-au piedut viața in naufragiul din sudul Greciei se afla peste 300 de cetațeni din țara sa, relateaza CNN.„Gandurile și rugaciunile noastre sunt alaturi de voi și ne rugam ca sufletele celor…

- Podul peste Dunare, de la Braila, este aproape gata. Traseul spectaculos a fost filmat cu ajutorul unei drone, care a surprins de sus cum arata tot ce s-a construit pana acum. 27 iunie este data la care autoritațile au promis ca va fi inaugurata mega structura.

- Prima etapa europeana din calendarul de Formula 1 din 2023 ar fi trebuit sa aiba loc in Italia, pe circuitul de la Imola. Insa, din pacate, regiunea Emilia-Romagna se confrunta de ceva vreme cu ploi torențiale, care au produs inundații mari in zona. Autoritațile locale au activat, inca de la inceputul…

- Unul dintre cele mai indragite și consumate alimente din Europa a suferit scumpiri substanțiale, in ultima perioada. Autoritațile sunt de parere ca producatorii ar fi crescut tarifele in mod artificial. Despre ce este vorba. Cat de mult s-au scumpit pastele in Europa Prețul pastelor a crescut foarte…

- Autoritatea de Reglementare Antitrust din Italia (AGCM) a anuntat joi ca a demarat o investigatie privind posibilul abuz de pozitie dominanta pe piata aplicatiilor mobile al gigantului tehnologic american Apple, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . AGCM a precizat ca Apple a penalizat dezvoltatorii…