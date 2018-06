Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute Italia si nu sa-i dea lectii, caci o astfel de situatie risca sa aduca mai tarziu o victorie si mai importanta populistilor in peninsula, a apreciat duminica miliardarul american George Soros, citat de AFP și preluat de Agerpres. Luand in considerare ca noul…

- Noul sef al primului guvern populist din Italia, Giuseppe Conte, a depus juramantul vineri in fata presedintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Cei doi viceprim-ministri, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), si Matteo Salvini, seful Ligii (extrema-dreapta),…

- Uneori cea mai sigura cale de a provoca schimbarea este sa i te impotrivesti. Acesta ar putea fi cazul Italiei, unde recentele alegeri au adus la putere doua partide nationaliste si eurosceptice cunoscute ca Miscarea 5 Stele si Liga. Ele au castigat impreuna suficiente mandate pentru…

- Luigi Di Maio si Matteo Salvini, liderii miscarilor antisistem si, respectiv, de extrema dreapta din Italia, si-au exprimat furia lor, duminica seara, dupa ce Giuseppe Conte, premierul propus de ei, a renuntat la formarea guvernului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele Italiei, Sergio…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a convocat miercuri pe avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte, propus de noua coalitie populista formata din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat presedintia italiana intr-un comunicat,…

- Cabinetul britanic i-a dat joi unda verde premierului Theresa May sa se alature Statelor Unite si Frantei in planuirea unor atacuri militare, ca represalii fata de presupusul atac chimic din weekendul trecut de la Duma, relateaza The Associated Press.

- Kievul a denuntat unilateral Programul de cooperare economica dintre Ucraina si Rusia. Potrivit unui anunt, facut miercuri, de catre premierul ucrainean, Volodimir Groisman, Cabinetul de Miniștri de la Kiev a denuntat Programul de cooperare economica dintre Ucraina si Federatia Rusia…

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, relateaza AFP.